Campania, sos Lega sulla Sanità: «Totale inefficienza»

«Noi abbiamo una ricetta che guarda al futuro e ci proponiamo per governare la regione Campania a partire da una migliore gestione della Sanità». Lo ha detto il coordinatore

Sanità - nuovi dati negativi per la Campania. Tommasetti (Lega) attacca De Luca - “In Campania si vive in media tre anni in meno rispetto alla provincia autonoma di Trento”. La constatazione del consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti parte dai dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, che fotografano la crisi della Sanità. La polemica e i dati “Il rapporto... (Salernotoday.it)

Sanità - l’affondo di Tommasetti (Lega) : “La Campania con De Luca è finita nel baratro” - I nostri cittadini vivono in media 81,4 anni, contro gli 84,6 della provincia autonoma di Trento. it. Il dato più allarmante è senz’altro quello legato all’aspettativa di vita: tutto il Mezzogiorno mostra segni di sofferenza ma la Campania si segnala come la “maglia nera”. Il consigliere regionale invita a non sottovalutare i numeri del report: “Purtroppo i proclami del presidente De Luca, anche ... (Anteprima24.it)

Scuola - in Campania 9 edifici su 10 privi del collaudo statico e di quello di agibilità. Dossier di Legambiente - Zero impianti di geotermia, di biomassa. Da evidenziare come a fronte di 470 edifici posti in zona sismica 1 o 2, solo 71 (il 15,%) risultino progettati o adeguati alla normativa tecnica di costruzione antisismica. In 15 edifici sono state effettuate indagini diagnostiche dei solai negli ultimi 5 anni, solo in uno sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza. (Ildenaro.it)