Calcio: Roma-Inter, i milanesi vincono la sfida dell’Olimpico (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Inter vince all’Olimpico battendo 1-0 la Roma nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Decisivo il gol di Lautaro Martinez al 15? della ripresa. Grazie a questo successo i nerazzurri salgono al secondo posto con 17 punti, a meno due dalla capolista Napoli. I giallorossi invece restano fermi a quota 10. ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse ) Lapresse.it - Calcio: Roma-Inter, i milanesi vincono la sfida dell’Olimpico Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’vince all’Olimpico battendo 1-0 lanellavalida per l’ottava giornata di Serie A. Decisivo il gol di Lautaro Martinez al 15? della ripresa. Grazie a questo successo i nerazzurri salgono al secondo posto con 17 punti, a meno due dalla capolista Napoli. I giallorossi invece restano fermi a quota 10. ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del cinema di Roma - è sfida tra sex symbol : tra Viggo Mortensen e Sam Claflin - chi la spunterà? E sì - c'è anche Johnny Depp - «Ti piace vincere facile?»: con Johnny Depp alla Festa di Roma 2024 sembra non ci sia gioco per nessuno. Presenta da regista "Modì" con Riccardo Scamarcio, ma no, la... (Leggo.it)

Roma-Inter 0-1 - le statistiche : sfida combattuta! Una differenza - Roma-Inter ha offerto una partita equilibrata sotto molti aspetti, con entrambe le squadre che hanno avuto opportunità e fasi di controllo del gioco. EQUILIBRIO – Roma-Inter è terminata da qualche minuto, sul punteggio di 0-1 allo Stadio Olimpico. Tuttavia, la differenza l’ha fatta l’Inter, più concreta e cinica nei momenti decisivi. (Inter-news.it)

Serie A - Roma-Inter è stata (anche) una sfida infinita - . Ovvero nelle due Supercoppe decise dai rigori: la sassata nei tempi regolamentari dell’allora Capitan Futuro Daniele De Rossi – correva l’agosto 2007 – e la lotteria datata 2008 (6-5 per la squadra milanese). I meneghini militano ininterrottamente in Serie A fin dall’inizio (stagione 1929/30, quando ancora era Ambrosiana). (Ilprimatonazionale.it)