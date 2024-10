Bucci: "A Schlein vorrei far notare che a Genova noi abbiamo messo in sicurezza il Bisagno ed è per questo che Genova non è finita sott’acqua" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Genova, 21 ottobre 2024. Marco Bucci a proposito dell’alluvione ha dichiarato: “Vedo Elly Schlein - che della Regione Emilia-Romagna è stata vicepresidente - sempre qua in Liguria a pontificare sui dissesti idrogeologici. Le vorrei far notare che a Genova noi abbiamo messo in sicurezza il Bisagno ed Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024. Marcoa proposito dell’alluvione ha dichiarato: “Vedo Elly- che della Regione Emilia-Romagna è stata vicepresidente - sempre qua in Liguria a pontificare sui dissesti idrogeologici. Lefarche anoiiniled

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campagna elettorale e allerta meteo: la chiusura di Orlando si sposta al Politeama - Saranno presenti Angelo Bonelli, Elena Bonetti, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Enzo Maraio ed Elly Schlein ... (genovatoday.it)

Campagna elettorale e allerta gialla: la chiusura di Orlando si sposta al Politeama - Saranno presenti Angelo Bonelli, Elena Bonetti, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Enzo Maraio ed Elly Schlein ... (genovatoday.it)

Regionali, tra allerte meteo e sicurezza solo “chiusure al chiuso” per centrosinistra e centrodestra - Meloni, Tajani e Salvini faranno il tifo per Bucci ai Magazzini del Cotone. I leader del campo largo, da Schlein a Conte, supporteranno Orlando al Politeama Genovese ... (genova24.it)

Liguria, Orlando “toglierò risorse alla sanità privata”/ Ricetta “sinistra” per il pubblico: replica di Bucci - Elezioni Regionali Liguria 2024 sulla sanità: Orlando propone taglio fondi al privato per darli al pubblico. La replica "sussidiaria" di Bucci ... (ilsussidiario.net)

Regionali Liguria 2024, le elezioni che nessuno vuole perdere. Schlein e Meloni a Genova per tirare la volata ai candidati - E’ partito il conto alla rovescia per le Elezioni regionali in Liguria. Schlein e Meloni a Genova per sostenere i candidati Bucci e Orlando. (tag24.it)