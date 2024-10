ASL di Latina: in arrivo 20 nuove apparecchiature e più di 1000 assunzioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rafforzamento delle strutture sanitarie della provincia di Latina con nuove apparecchiature e investimenti per il personale: l’obiettivo è migliorare qualità ed efficienza dei servizi per i cittadini. Latina: Nuovi macchinari per la sanità grazie al PNRR La sanità nella provincia di Latina è in piena evoluzione: 20 nuove apparecchiature verranno integrate nelle strutture sanitarie locali, con 18 di queste già collaudate. Tra i dispositivi di nuova generazione troviamo tre angiografi, nove ecotomografi, una gamma camera Tac, un mammografo, e due Tac. Grazie ai fondi del PNRR, si potrà contare su strumenti avanzati per migliorare diagnosi e cure. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rafforzamento delle strutture sanitarie della provincia dicone investimenti per il personale: l’obiettivo è migliorare qualità ed efficienza dei servizi per i cittadini.: Nuovi macchinari per la sanità grazie al PNRR La sanità nella provincia diè in piena evoluzione: 20verranno integrate nelle strutture sanitarie locali, con 18 di queste già collaudate. Tra i dispositivi di nuova generazione troviamo tre angiografi, nove ecotomografi, una gamma camera Tac, un mammografo, e due Tac. Grazie ai fondi del PNRR, si potrà contare su strumenti avanzati per migliorare diagnosi e cure.

