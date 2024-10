“Amici”, lite accesa tra Celentano e Lo: Maria costretta ad intervenire (Di lunedì 21 ottobre 2024) News TV. La puntata domenicale pomeridiana del talent di Maria De Filippi vede la conduttrice tirare un bordata agli ex allievi “ingrati” verso la sua scuola televisiva. “La gratitudine c’è se hai successo. Se ce l’hai, sei stato qui. Altrimenti no, siamo stati noi tutti cattivi perché non abbiamo capito“, ha detto la conduttrice. Tra esibizioni e sfide, poi, non mancano i litigi. In particolare stavolta sono Emanuel Lo e Alessandra Celentano. A giudicare la gara dei ragazzi, nella puntata di domenica 20 ottobre 2024 sono arrivate in studio Rossella Brescia per il ballo e Arisa per il canto. Tvzap.it - “Amici”, lite accesa tra Celentano e Lo: Maria costretta ad intervenire Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) News TV. La puntata domenicale pomeridiana del talent diDe Filippi vede la conduttrice tirare un bordata agli ex allievi “ingrati” verso la sua scuola televisiva. “La gratitudine c’è se hai successo. Se ce l’hai, sei stato qui. Altrimenti no, siamo stati noi tutti cattivi perché non abbiamo capito“, ha detto la conduttrice. Tra esibizioni e sfide, poi, non mancano i litigi. In particolare stavolta sono Emanuel Lo e Alessandra. A giudicare la gara dei ragazzi, nella puntata di domenica 20 ottobre 2024 sono arrivate in studio Rossella Brescia per il ballo e Arisa per il canto.

