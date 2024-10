Alanis Morissette torna in Italia: annunciato il live nella fiabesca Villa Manin, Codroipo (Udine) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata di grandi notizie in casa live Nation Italia. Mentre Firenze Rocks si prepara ad accogliere i Green Day, primi headliner del festival toscano, e Bologna vedrà il ritorno dei Limp Bizkit, di nuovo nella nostra penisola dopo nove anni di assenza, Alanis Morissette, regina dell’alternative rock e icona assoluta degli anni Novanta, è pronta a prendere parte all’estate musicale Italiana del 2025. Ad ospitare l’unica tappa nel Bel Paese della cantautrice canadese sarà la suggestiva cornice di Villa Manin, Codroipo (Udine); il live si terrà il 22 giugno 2025. L’annuncio del ramo europeo del The Triple Moon Tour arriva dopo l’enorme successo ottenuto nel 2024 in Nord America, con oltre mezzo milione di biglietti venduti. Metropolitanmagazine.it - Alanis Morissette torna in Italia: annunciato il live nella fiabesca Villa Manin, Codroipo (Udine) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata di grandi notizie in casaNation. Mentre Firenze Rocks si prepara ad accogliere i Green Day, primi headliner del festival toscano, e Bologna vedrà il ritorno dei Limp Bizkit, di nuovonostra penisola dopo nove anni di assenza,, regina dell’alternative rock e icona assoluta degli anni Novanta, è pronta a prendere parte all’estate musicalena del 2025. Ad ospitare l’unica tappa nel Bel Paese della cantautrice canadese sarà la suggestiva cornice di); ilsi terrà il 22 giugno 2025. L’annuncio del ramo europeo del The Triple Moon Tour arriva dopo l’enorme successo ottenuto nel 2024 in Nord America, con oltre mezzo milione di biglietti venduti.

