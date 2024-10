The Last of Us Parte 2 su PS5 Pro, il nuovo video di Digital Foundry mostra le potenzialità del PSSR (Di domenica 20 ottobre 2024) Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video di The Last of Us Parte 2 su PS5 Pro, dedicato in questo caso ai miglioramenti apportati all’immagine grazie all’utilizzo della PlayStation Spectral Super Resolution, la tecnologia di upscaling della nuova console Sony. Dopo il precedente video, dedicato in quel caso ai miglioramenti generali di cui gode il titolo sul nuovo hardware del colosso giapponese, la celeberrima redazione inglese ha deciso di pubblicare un nuovo contenuto focalizzandosi esclusivamente sull’utilizzo del PSSR da Parte dell’ultimo gioco targato Naughty Dog. Stando a Digital Foundry, proprio grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution il titolo gira su PS5 Pro con una grafica decisamente superiore a quella sfoggiata con la modalità fedeltà di PS5, il tutto inoltre potendo beneficiare di un frame rate raddoppiato visto che raggiunge i 60 fps stabili. Game-experience.it - The Last of Us Parte 2 su PS5 Pro, il nuovo video di Digital Foundry mostra le potenzialità del PSSR Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha pubblicato undi Theof Us2 su PS5 Pro, dedicato in questo caso ai miglioramenti apportati all’immagine grazie all’utilizzo della PlayStation Spectral Super Resolution, la tecnologia di upscaling della nuova console Sony. Dopo il precedente, dedicato in quel caso ai miglioramenti generali di cui gode il titolo sulhardware del colosso giapponese, la celeberrima redazione inglese ha deciso di pubblicare uncontenuto focalizzandosi esclusivamente sull’utilizzo deldadell’ultimo gioco targato Naughty Dog. Stando a, proprio grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution il titolo gira su PS5 Pro con una grafica decisamente superiore a quella sfoggiata con la modalità fedeltà di PS5, il tutto inoltre potendo beneficiare di un frame rate raddoppiato visto che raggiunge i 60 fps stabili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mense scolastiche - parte il progetto per ridurre lo spreco alimentare e garantire sostenibilità - A partire dal 16 ottobre, in tutte le scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado del territorio, è stata avviata la seconda fase del progetto, promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma Comunità Attive del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, un nuovo... (Padovaoggi.it)

Fondi per la mensa scolastica - esulta la minoranza : "Partecipazione al bando grazie alla nostra segnalazione" - I Consiglieri di minoranza di Casapesenna Alessandro Cirillo, Rosa Donciglio, Costantino Diana e Clorinda Bovenzi alla notizia che anche il Comune è stato finanziato dal governo Meloni per ben 675.600,00 euro per la costruzione della mensa scolastica affermano: “felicissimi per il risultato... (Casertanews.it)

15enne suicida a Senigallia - Valditara contatta l’ufficio scolastico regionale : verifiche in corso da parte del ministero - Per questo il ministro dell’Istruzione e del Merito ha contattato la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D’Amico, e l’episodio è attualmente oggetto di verifiche da parte dello stesso ministero. Giuseppe Valditara vuole vederci chiaro su quanto accaduto a Senigallia, dove un ragazzino di 15 anni si è tolto la vita con la pistola del padre. (Ilfattoquotidiano.it)