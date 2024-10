Screenworld.it - Tattiche d’Amore – Streaming

Leggi tutta la notizia su Screenworld.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Guarda il filmd'amore ingratis e in HD in italiano su Netflix. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Regia: Emre Kabaku?akSceneggiatura: Pelin Karamehmeto?luProduzione: O3 MedyaAttori Principali: Demet Özdemir (Asl? Y?ld?r?m), Sukru Ozyildiz (Kerem), Deniz Baydar (Cansu), Özgür Ozan (Servet)Data di uscita: 11 febbraio 2022 (Italia)Durata: 98 minutiPaese: TurchiaLingua: turcoDistribuzione: Netflix TRAMA: Kerem e Asli sono due avvenenti coetanei sui trent’anni, rispettivamente un addetto al settore pubblicitario e una blogger che si occupa di moda, la cui cosa che li accomuna è una sola: Non credono nell’amore.