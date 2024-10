Roma premiata per il progetto sui vigneti urbani (Di domenica 20 ottobre 2024) Iter Vitis l’associazione internazionale che promuove il turismo enologico ha premiato la città di Roma per il progetto Roma Mater Vinorum. L’iniziativa che ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio vitivinicolo storico della Capitale tramite la reintroduzione dei vigneti in città Romatoday.it - Roma premiata per il progetto sui vigneti urbani Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Iter Vitis l’associazione internazionale che promuove il turismo enologico ha premiato la città diper ilMater Vinorum. L’iniziativa che ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio vitivinicolo storico della Capitale tramite la reintroduzione deiin città

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Flaminio - un ex sindaco di Roma contrario al progetto della Lazio - Oltre a Juventus - Lazio di stasera, oggi in casa biancoceleste c`è un altro tema che tiene banco nel dibattito sui media. Sono le parole dell`ex... (Calciomercato.com)

Garante regionale per la tutela dei diritti degli animali : il mio progetto di legge in Emilia Romagna - Gli undici articoli del mio Pdl, oltre a sancire la piena autonomia del Garante nell’esercizio delle sue competenze e il diritto di accesso privilegiato agli atti, ne descrivono funzioni e facoltà, tra cui il potere di ispezionare luoghi dove sono presenti animali. Io, a mia volta, ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale, in cui chiedo di fare luce su questa vicenda e più in ... (Ilfattoquotidiano.it)

A casa con cura : al via il progetto per il supporto domiciliare agli anziani dimessi dagli ospedali di Roma - La creazione di un sistema di sinergia non solo migliora l’assistenza immediata, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita degli anziani sul lungo termine. Quest’insieme di misure mira a impedire il ricorso improprio a ricoveri in residenze sanitarie assistenziali , creando un ambiente più favorevole alla permanenza in casa. (Gaeta.it)