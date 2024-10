Roma-Inter 0-0 al 45?: due tegole per Inzaghi! Traversa Mkhitaryan (Di domenica 20 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti allo Stadio Olimpico. INTENSITÀ – All’Olimpico è un Roma-Inter subito intenso, tant’è che nei primi quindici minuti di gara si contano non solo occasioni da gol, ma, malgrado per i nerazzurri, anche l’infortunio per Hakan Calhanoglu. La prima potenziale palla-gol è in favore della Roma al primo minuto di gioco: Lorenzo Pellegrini servito bene tra le linee da Angeliño, calcia non trova di tanto la porta difesa da Yann Sommer. La risposta dell’Inter non si fa attendere. Triangolo a liberare Lautaro Martinez, che si gira bene in area di rigore, ma il risultato è praticamente identico a quello del capitano giallorosso. Inter-news.it - Roma-Inter 0-0 al 45?: due tegole per Inzaghi! Traversa Mkhitaryan Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti allo Stadio Olimpico. INTENSITÀ – All’Olimpico è unsubito intenso, tant’è che nei primi quindici minuti di gara si contano non solo occasioni da gol, ma, malgrado per i nerazzurri, anche l’infortunio per Hakan Calhanoglu. La prima potenziale palla-gol è in favore dellaal primo minuto di gioco: Lorenzo Pellegrini servito bene tra le linee da Angeliño, calcia non trova di tanto la porta difesa da Yann Sommer. La risposta dell’non si fa attendere. Triangolo a liberare Lautaro Martinez, che si gira bene in area di rigore, ma il risultato è praticamente identico a quello del capitano giallorosso.

