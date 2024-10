Oasport.it - MotoGP, il fine settimana anonimo di Bagnaia a Phillip Island. A Burinam è già l’ultima chiamata?

(Di domenica 20 ottobre 2024) Francesconon ha brillato a. È stato lui stesso ad ammetterlo nelle dichiarazioni post-gara domenicale. Quarto nella Sprint e terzo nel Gran Premio, senza mai essere veramente in lotta per i rispettivi successi. Jorge Martin e Marc Marquez lo hanno sovrastato sul piano prestazionale in ambedue le giornate. Eppure, nonostante unin ombra, Pecco ha perso solo 10 punti da Martinator. Definirlo “” è forse ingeneroso. Meglio correggere il tiro e parlare di weekend “silenzioso”. Il piemontese non è riuscito a fare di più, dovendo fare buon viso a cattivo gioco, raccogliendo il massimo possibile. Quantomeno il bi-campione del Mondo ha limitato i danni, scivolando a -20 in classifica generale. Un distacco non certo decisivo, ma che inizia a farsi non banale.