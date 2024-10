Milan-Udinese, Chiffi, regolamento (e VAR): disastro! Rosso ed errori gravi (Di domenica 20 ottobre 2024) Milan-Udinese, i Rossoneri vincono, ma la partita si può dividere in due. Il Rosso di Reijnders la cambia. Chiffi, VAR e regolamento Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Chiffi, regolamento (e VAR): disastro! Rosso ed errori gravi Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024), ineri vincono, ma la partita si può dividere in due. Ildi Reijnders la cambia., VAR e

Il Milan soffre ma batte l'Udinese : 1-0 con un uomo in meno. La Juve supera la Lazio - serve un autogol di Gila - 5; Fofana 6, Reijnders 5; Chukwueze 7 (43'st Tomori sv), Pulisic 6. . 5, Okafor 6 (1'st Musah 6); Morata 6 (28'st Abraham sv) (33'st Loftus-Cheek sv). . 5, Thiaw 6, Pavlovic 6, Terracciano 5. Allenatore: Fonseca 6 UDINESE (3-5-2): Okoye 6. 5; Emerson Royal 5. Milan Udinese 1 -0 RETE: 13'pt Chukwueze MILAN (4-2-3-1) : Maignan 6. (Gazzettadelsud.it)

Milan-Udinese 1-0 - Chukwueze stende i bianconeri - Al 42? due comodi colpi di testa di Kabasele in area, lasciato libero dalla difesa del Milan. Al 13? il gol dei padroni di casa con Chukwueze. Al 18? primo segnale lanciato dagli ospiti: Ehizibue si accentra e prova il sinistro, facile presa per Maignan. Sponda aerea di Abraham per Pulisic, che controlla benissimo il pallone in area e si gira di destro. (Seriea24.it)