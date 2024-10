.com - Milan-Udinese 1-0, Chukwueze stende i bianconeri

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilsi lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del ‘Meazza’ superando 1-0 l’oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13? conma appena prima della mezz’ora restano in dieci per l’espulsione di Reijnders, il resto del match vede gli ospiti attaccare alla ricerca del pari ma la squadra di Fonseca si difende con le unghie e con i denti portando a casa tre punti che gli permettono di agganciare, almeno per una notte, l’Inter al 2° posto con 14 punti, superando proprio i friulani che restano fermi a quota 13, come Juventus e Lazio, in campo tra poco all’Allianz Stadium. Dominio rossonero in avvio di match. All’8? Pavlovic lancia bene lo Okafor a sinistra, che entra in area e calcia, Okoye blocca la conclusione dello svizzero.