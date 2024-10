Nerdpool.it - Medieval Dynasty aggiorna i giocatori sulle novità con un trailer

(Di domenica 20 ottobre 2024) Render Cube e Toplitz Production hanno mostrato tramite unquello che attende icon l’mento autunnale del loro gioco. Un corposomento che porterà nuove funzionalità e sfide, come parte della roadmap dei contenuti pianificati del gioco. Ipotranno aspettarsi nuove sfide dal Re, introdotte come parte delle Sfide dell’Araldo, nuovi capi d’abbigliamento, tra cui gli abiti tanto richiesti e persino il matrimonio traper vivere una vita di felicità coniugale. L’mento include anche stemmi che permetteranno aidi personalizzare i loro villaggi, scegliendo tra una vasta gamma di forme, colori ed emblemi per creare un design unico. Inoltre, ipotranno orgogliosamente esporre un’insegna con il nome del loro villaggio, che apparirà anche sulla mappa.