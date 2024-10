LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: la bandiera rossa consegna la vittoria a Razgatlioglu, Bulega secondo (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Chiudono la top-10 Alex Lowes, Petrucci, Gerloff, Locatelli, Rea e Bassani. 14.31 Podio anche per Van der Mark il quale beneficia della bandiera rossa visto che Iannone era in grande rimonta e avrebbe potuto impensierire la terza posizione. 14.29 VINCE TOPRAK Razgatlioglu! Peccato perché sarebbe stato molto interessante vedere come sarebbe andata a finire la battaglia tra il turco e Bulega, anche se va detto che il campione del mondo stava allungando prima dell’interruzione. 17/20 bandiera rossa! Oettl spacca il motore in pieno rettilineo e la direzione gara interrompe qui la gara. Si chiude in anticipo l’ultima prova della stagione. 16/20 Errorino di Bulega in curva 6: l’azzurro perde tre decimi in una sola staccata. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: la bandiera rossa consegna la vittoria a Razgatlioglu, Bulega secondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Chiudono la top-10 Alex Lowes, Petrucci, Gerloff, Locatelli, Rea e Bassani. 14.31 Podio anche per Van der Mark il quale beneficia dellavisto che Iannone era in grande rimonta e avrebbe potuto impensierire la terza posizione. 14.29 VINCE TOPRAK! Peccato perché sarebbe stato molto interessante vedere come sarebbe andata a finire la battaglia tra il turco e, anche se va detto che il campione del mondo stava allungando prima dell’interruzione. 17/20! Oettl spacca il motore in pieno rettilineo e la direzione gara interrompe qui la gara. Si chiude in anticipo l’ultima prova della stagione. 16/20 Errorino diin curva 6: l’azzurro perde tre decimi in una sola staccata.

