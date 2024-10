Spazionapoli.it - LIVE – Empoli-Napoli, pre-partita: attesa per le formazioni ufficiali

(Di domenica 20 ottobre 2024) 11.15 – Atmosfera calda al Castellani, miglioramenti sotto il punto di vista meteorologico in questi minuti: sullo stadio disi registra una schiarita dopo qualche accenno di pioggia nelle scorse ore. 11.11 – Proprio in questi istanti è arrivato al Castellani il pullman del! 11.07 – C’è grandeper le: Antonio Conte dovrà rinunciare a Ora e Lobotka, spazio dal primo minuto a Spinazzola e Gilmour. 11.05 – Sono tantissimi i tifosi delattesi in Toscana e che si sono messi in viaggio proprio in queste ore. 11.02 – Amici di Spazio, benvenuti alla diretta testuale di, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A! Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a confermare il trend positivo che ha contraddistinto questo avvio di stagione.