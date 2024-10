Lecce-horror, violentata a 12 anni. Chi sono i 3 che l'hanno trascinata in trappola (Di domenica 20 ottobre 2024) Una 12enne sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato, e poi violentata da tre minorenni che adesso sono indagati dalla Procura per i minorenni di Lecce. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno che ricostruisce la vicenda che sarebbe avvenuta venerdì sera nella provincia salentina. Ad adescare la ragazzina sarebbe stato un 16enne, che la 12enne conosceva, e successivamente si sarebbero aggiunti altri due amici del giovane, poco più piccoli di lui, che avrebbero commesso materialmente la violenza. I giovani avrebbero anche sottratto alla vittima il portafoglio. Una volta al sicuro, la 12enne ha riferito prima a una cugina quanto accaduto, quindi al padre che ha sporto denuncia ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina si era probabilmente invaghita del 16enne e lui ha approfittato della sua ingenuità per attirarla nell'orribile trappola. Liberoquotidiano.it - Lecce-horror, violentata a 12 anni. Chi sono i 3 che l'hanno trascinata in trappola Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una 12enne sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato, e poida tre minorenni che adessoindagati dalla Procura per i minorenni di. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno che ricostruisce la vicenda che sarebbe avvenuta venerdì sera nella provincia salentina. Ad adescare la ragazzina sarebbe stato un 16enne, che la 12enne conosceva, e successivamente si sarebbero aggiunti altri due amici del giovane, poco più piccoli di lui, che avrebbero commesso materialmente la violenza. I giovani avrebbero anche sottratto alla vittima il portafoglio. Una volta al sicuro, la 12enne ha riferito prima a una cugina quanto accaduto, quindi al padre che ha sporto denuncia ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina si era probabilmente invaghita del 16enne e lui ha approfittato della sua ingenuità per attirarla nell'orribile

