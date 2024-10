Inter e il ‘precedente non piacevole’: la Roma non sia il derby! (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Inter affronterà la Roma di uno Ivan Juric in bilico nella giornata di domani 20 ottobre. L’ultimo precedente di un allenatore la cui panchina traballava prima della sfida con i nerazzurri è quello del Milan di Paulo Fonseca. Da evitare che si ripeta quanto visto al derby. IL PASSATO – L’Inter ha dovuto affrontare il Milan quando l’allenatore dei rossoneri Paulo Fonseca si trovava davvero a un passo dall’esonero, una situazione simile a quella sperimentata dal tecnico della Roma Ivan Juric. In quell’occasione, i nerazzurri si fecero sconfiggere dalla squadra rossonera a causa di una prestazione non all’altezza del suo livello e della sua fama. La voglia di sorprendere, di dimostrare che la squadra sia con l’allenatore, potrebbe essere alla base di una prestazione all’altezza da parte della Roma. Per questo, è bene che l’Inter adotti le dovute contromisure. Inter-news.it - Inter e il ‘precedente non piacevole’: la Roma non sia il derby! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’affronterà ladi uno Ivan Juric in bilico nella giornata di domani 20 ottobre. L’ultimo precedente di un allenatore la cui panchina traballava prima della sfida con i nerazzurri è quello del Milan di Paulo Fonseca. Da evitare che si ripeta quanto visto al. IL PASSATO – L’ha dovuto affrontare il Milan quando l’allenatore dei rossoneri Paulo Fonseca si trovava davvero a un passo dall’esonero, una situazione simile a quella sperimentata dal tecnico dellaIvan Juric. In quell’occasione, i nerazzurri si fecero sconfiggere dalla squadra rossonera a causa di una prestazione non all’altezza del suo livello e della sua fama. La voglia di sorprendere, di dimostrare che la squadra sia con l’allenatore, potrebbe essere alla base di una prestazione all’altezza da parte della. Per questo, è bene che l’adotti le dovute contromisure.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter - siamo al tutto per tutto per Juric : probabile formazione - Allenatore: Ivan Juric. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Roma-Inter, siamo al tutto per tutto per Juric: probabile formazione) © Inter-News. (Inter-news.it)

Roma-Inter - scelte obbligate a centrocampo per Inzaghi : la probabile formazione - Dopo la sfida con i giallorossi, infatti, la squadra campione d’Italia sarà attesa dalla trasferta di Berna contro lo Young Boys di mercoledì e dal confronto con la Juventus della prossima domenica. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dopo lo stop di Piotr Zielinski per un’elongazione e quello di Kristjan Asllani per una botta, i nerazzurri potranno contare per la trasferta di Roma solo ... (Inter-news.it)

Inter - Inzaghi non vuole perdere altro terreno da Conte : le scelte per Roma - L`Inter è pronta a tuffarsi nel cerchio di fuoco: Roma, Young Boys e poi Juventus, un trittico che richiede parecchie energie, sia fisiche... (Calciomercato.com)