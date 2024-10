Gp Austin, doppietta Ferrari: Leclerc trionfa davanti a Sainz (Di domenica 20 ottobre 2024) Giornata trionfale per il Cavallino in Texas doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia Sbircialanotizia.it - Gp Austin, doppietta Ferrari: Leclerc trionfa davanti a Sainz Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Giornatale per il Cavallino in Texasnel Gp Usa di. Are sul circuito texano è il monegasco Charlesallo spagnolo Carlosnella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia

Ordine d’arrivo F1 - GP USA 2024 : Leclerc vince ad Austin - la Ferrari firma una magica doppietta - Prova davvero maiuscola da parte del 27enne, apparso decisamente spumeggiante in Texas dopo la Sprint Race di ieri. Charles Leclerc (Ferrari) 2. In top-10 anche Nico Hulkenberg (ottavo con la Haas), il rientrante Liam Lawson (nono con la RB) e l’argentino Franco Colapinto (decimo con la Williams). Lando Norris (McLaren), penalizzato di cinque secondi 5. (Oasport.it)

F1 GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - vittoria di Leclerc e doppietta Ferrari - Ocon Zhou G. La lotta si fa aggressiva, con Norris che spinge Verstappen fuori pista e viene penalizzato di cinque secondi. Hamilton DNF The post F1 GP Stati Uniti Austin: risultati e ordine di arrivo, vittoria di Leclerc e doppietta Ferrari appeared first on SportFace. Charles Leclerc vince il Gran Premio degli Stati Uniti. (Sportface.it)

Doppietta Ferrari nel GP di Austin - vittoria per Leclerc davanti a Sainz. Norris penalizzato scende quarto dietro a Verstappen - Leclerc vince il GP di Austin, secondo posto per Sainz mentre Norris è stato penalizzato di 5" per il sorpasso su Verstappen e perde la terza posizione a vantaggio dell'olandese della... (Ilmessaggero.it)