Empoli-Napoli 0-1, a breve Conte in conferenza (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli Conte in conferenza L'articolo Empoli-Napoli 0-1, a breve Conte in conferenza ilNapolista. Ilnapolista.it - Empoli-Napoli 0-1, a breve Conte in conferenza Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni instampa dopo la vittoria contro l’inL'articolo0-1, ainilsta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli LIVE 0-0 : gara sempre equilibrata - Conte fa uscire Lukaku - Empoli-Napoli 0-0 IL TABELLINO EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colom... (Calciomercato.com)

Empoli-Napoli LIVE 0-0 al 45' : squadra di Conte in difficoltà - Caprile il migliore - Empoli-Napoli 0-0 IL TABELLINO EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colom... (Calciomercato.com)

Napoli - le scelte di Conte : un chiaro messaggio su Kvaratskhelia - . Tutti tranne uno: David Neres. Per questo motivo ad Empoli il tecnico schiera la migliore formazione possibile. Senza dimenticare che già diversi sono gli scalpi importanti che l’Empoli ha portato a casa: vittoria contro la Roma, pareggi contro Juventus, Bologna e Fiorentina. Napoli impegnato ad Empoli in un match non certo semplice. (Tvplay.it)