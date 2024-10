È morto il critico cinematografico Paolo Micalizzi. Era nato a Reggio Calabria (Di domenica 20 ottobre 2024) È morto a Ferrara, a 86 anni, il critico cinematografico e storico del cinema Paolo Micalizzi, autore di diverse biografie tra cui quelle di Florestano Vancini e Carlo Rambald i. Storico collaboratore del Resto del Carlino e direttore della rivista online 'Carte di Cinema', ha pubblicato una quindicina di libri sul cinema ferrarese e sui suoi autori, tra cui 'Al di là e al di qua delle nuvole. Ferrara Feedpress.me - È morto il critico cinematografico Paolo Micalizzi. Era nato a Reggio Calabria Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) Èa Ferrara, a 86 anni, ile storico del cinema, autore di diverse biografie tra cui quelle di Florestano Vancini e Carlo Rambald i. Storico collaboratore del Resto del Carlino e direttore della rivista online 'Carte di Cinema', ha pubblicato una quindicina di libri sul cinema ferrarese e sui suoi autori, tra cui 'Al di là e al di qua delle nuvole. Ferrara

