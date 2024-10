Dove vedere tutte le partite della Champions League, da martedì si gioca la terza giornata (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo 180 minuti la classifica di Champions League inizia a prendere forma, e più si andrà avanti, più si inizieranno a fare calcoli e previsioni in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale (con la nuova formula saranno le prime otto della maxi classifica ad andare al turno successivo, mentre le squadre dal 9° al 24° posto saranno impegnate nei playoff). Al momento sono soltanto sette le squadre ad aver vinto entrambe le partite fino ad ora disputate, e tra queste c'è la Juventus, protagonista della straordinaria impresa di Lipsia Dove, sotto 2-1 e con un uomo in meno, è riuscita a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Conceiçao. Tecnicamente, la prima in classifica è il Borussia Dormund, forte della miglior differenza reti (un altro parametro da tenere in grande considerazione), grazie anche al 7-1 rifilato al Celtic. Gqitalia.it - Dove vedere tutte le partite della Champions League, da martedì si gioca la terza giornata Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo 180 minuti la classifica diinizia a prendere forma, e più si andrà avanti, più si inizieranno a fare calcoli e previsioni in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale (con la nuova formula saranno le prime ottomaxi classifica ad andare al turno successivo, mentre le squadre dal 9° al 24° posto saranno impegnate nei playoff). Al momento sono soltanto sette le squadre ad aver vinto entrambe lefino ad ora disputate, e tra queste c'è la Juventus, protagonistastraordinaria impresa di Lipsia, sotto 2-1 e con un uomo in meno, è riuscita a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Conceiçao. Tecnicamente, la prima in classifica è il Borussia Dormund, fortemiglior differenza reti (un altro parametro da tenere in grande considerazione), grazie anche al 7-1 rifilato al Celtic.

Probabili formazioni Juventus-Stoccarda : terza giornata Champions League 2024/2025 - Conceicao titolare dopo la squalifica in campionato. Le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda Juventus (4-3-3): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Yildiz Ballottaggi: McKennie 55% – Douglas Luiz 45% Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners Squalificati: Di Gregorio Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Aston Villa-Bologna : terza giornata Champions League 2024/2025 - Nuova trasferta inglese per la squadra felsinea, questa volta al Villa Park contro una formazione forte ma pur sempre alla portata. ASTON VILLA – Emery non rinuncia di certo a Rogers e Watkins lì davanti, Digne e Konsa i terzini. BOLOGNA – Castro guida l’attacco con Orsolini e Ndoye ai suoi lati, Fabbian in mezzo al campo. (Sportface.it)

Atalanta-Celtic come vederla in tv? Canale - data e orario Champions League 2024/2025 - Ancora imbattuta la squadra di Gasperini, che dopo il pareggio casalingo contro l’Arsenal ha sconfitto a domicilio lo Shakhtar, salendo a quota 4 punti. The post Atalanta-Celtic come vederla in tv? Canale, data e orario Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. La sfida è in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 18:45. (Sportface.it)