Covid, arrivata in Italia la nuova variante Xec: grande preoccupazione tra gli esperti (Di domenica 20 ottobre 2024) Già la scorsa estate, una nuova variante del Sars-CoV-2 ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Identificata per la prima volta in Germania, la variante XEC è un ricombinante delle varianti KS.1.1 e KP.3.3, e secondo un team di scienziati giapponesi, ha il potenziale per diventare la variante predominante nei prossimi mesi. Uno degli aspetti più preoccupanti della variante XEC è la sua elevata trasmissibilità, che supera quella della variante attualmente dominante, KP.3.1.1. Uno studio condotto dall’Università di Tokyo ha stimato il numero di riproduzione effettiva (Re) di XEC, ossia il numero medio di nuovi contagi che una persona infetta può generare. Nei Paesi come gli Stati Uniti, questo valore è risultato essere 1,13 volte maggiore rispetto a KP.3.1.1, suggerendo che XEC potrebbe rapidamente soppiantare quest’ultima. Thesocialpost.it - Covid, arrivata in Italia la nuova variante Xec: grande preoccupazione tra gli esperti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Già la scorsa estate, unadel Sars-CoV-2 ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Identificata per la prima volta in Germania, laXEC è un ricombinante delle varianti KS.1.1 e KP.3.3, e secondo un team di scienziati giapponesi, ha il potenziale per diventare lapredominante nei prossimi mesi. Uno degli aspetti più preoccupanti dellaXEC è la sua elevata trasmissibilità, che supera quella dellaattualmente dominante, KP.3.1.1. Uno studio condotto dall’Università di Tokyo ha stimato il numero di riproduzione effettiva (Re) di XEC, ossia il numero medio di nuovi contagi che una persona infetta può generare. Nei Paesi come gli Stati Uniti, questo valore è risultato essere 1,13 volte maggiore rispetto a KP.3.1.1, suggerendo che XEC potrebbe rapidamente soppiantare quest’ultima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova variante Xec del Covid : sintomi - differenze con l’influenza e previsioni per la stagione 2024/25 - Il monitoraggio e la tempestività nel riconoscere i sintomi saranno quindi cruciali per affrontare questa stagione sanitaria. La circolazione non è limitata all’influenza stagionale; ci sono diversi virus respiratori simil-influenzali che stanno proliferando in conseguenza degli sbalzi termici tipici dell’autunno. (Gaeta.it)

Si chiama Xec la nuova variante Covid che si diffonde in Romagna : "Importante proteggere i più fragili" - Anche se il freddo invernale è ancora lontano c'è già chi si è ammalato, sperimentando così i nuovi virus in circolazione. Si parla in particolare della sottovariante del Covid chiamata "Xec", segnalata la prima volta lo scorso giugno a Berlino, praticamente un ibrido tra altre due targate... (Ravennatoday.it)

Insolito sintomo di Covid da nuova variante XEC in aumento in Italia : spesso ignorato - è più comune - Continua a leggere . Un insolito sintomo di Covid si riscontra più di frequente nelle infezioni da nuova variante XEC, il ceppo ricombinante in rapida crescita anche in Italia (dati di ottobre): rispetto a febbre, mal di gola e altri tipici segnali di Covid, era tra i sintomi meno comuni, insieme a diarrea e malessere generale: l’elenco completo. (Fanpage.it)