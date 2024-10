Ballando con le stelle I cugini di campagna eliminati | classifica quarta puntata

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sonia Bruganelli e Idiallo spareggio per evitare l’eliminazione nelladicon le. Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. Idi, con la ‘maestra’ Rebecca Gabrielli, si fermano al 43%. Bruganelli chiude lacon il secondo spareggio della sua serata. Sconfitta da Alan Friedman, rimane in gara grazie alla ‘wild card’ che viene utilizzata in suo favore da Saira Di Vaira, che insieme a Simone Di Pasquale e Rossella Erra rappresenta i tribuni del popolo.