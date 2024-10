Gaeta.it - Arrestati due uomini per rapina aggravata ai danni di un’anziana: i dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un significativo fatto di cronaca ha scosso la comunità di Porta Maggiore, dove due, di nazionalità romena, sono statiperin concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Gli eventi sono accaduti in strada, coinvolgendosignora che stava semplicemente facendo la spesa. La dinamica dei fatti mostra quanto sia cruciale la vigilanza della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini. Lain via Monteforte: dinamica dell’aggressione L’incidente si è verificato in via Monteforte, una delle vie principali del quartiere. La vittima, una donna anziana, stava attraversando la strada con un carrello della spesa quando è stata avvicinata dai due