Anche il City vince soffrendo e subisce troppi gol | 1-2 in casa del Wolverhampton Times

Il City di Guardiola vince ancora. Non è una novità. Ma c'è un campanello d'allarme a cui Pep dovrebbe prestare attenzione. Come scrive il Times, il City oggi contro il Wolverhampton si è scoperto vulnerabile. Ha vinto al 95? ma è andato prima sotto 1-0 contro una squadra bassa, chiusa e che giocava di ripartenza. E stava funzionando. Fino al 95?. "Stones è ancora una volta l'eroe all'ultimo respiro del Manchester City, quando il suo controverso e decisivo gol nei minuti di recupero ha regalato ai campioni di Pep Guardiola i tre i punti contro il Wolverhampton. I Wolves avrebbero meritato almeno un punto". Ormai è un tema in questa stagione, la difesa del City è vulnerabile Continua il Times: "Il City non era al meglio ed erano stati costantemente bloccati da un Wolverhampton basso". Il City era pure andato sotto al 7? minuto.

Manchester City - Guardiola : “Loro con 11 uomini in area - vincere così è bello” - Ovviamente quando sei contro squadre come il Tottenham, loro giocano in maniera diversa”. Dobbiamo convivere con queste difese che giocano con undici uomini in area. Ho chiesto ai miei di non giudicare, ci viene richiesto di superare questo muro. Vincere così è bello. Lo ha dichiarato Pep Guardiola dopo la vittoria del suo Manchester City sul campo del Wolverhampton grazie al gol di Stones al 95?. (Sportface.it)

