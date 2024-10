Al Hilal, si rivede Neymar dopo un anno dall’infortunio (Di domenica 20 ottobre 2024) Neymar è pronto al rientro dopo un anno di stop. Il calciatore brasiliano è tra i convocati dell’Al-Hilal per la trasferta di Champions League asiatica contro l’Al-Ain. “So che siete impazienti, lo sono anch’io, e il 21 ottobre tornerò”: ha detto Neymar in un video pubblicato sui social dal suo club. L’ex Barcellone e PSG si ruppe il legamento crociato e il menisco il 17 ottobre di un anno fa durante la gara di qualificazione per i mondiali 2026 Brasile-Uruguay. Ora Neymar è pronto a dare il suo contributo alla squadra, con la quale era riuscito a fare solo cinque presenze prima di infortunarsi. Al Hilal, si rivede Neymar dopo un anno dall’infortunio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è pronto al rientroundi stop. Il calciatore brasiliano è tra i convocati dell’Al-per la trasferta di Champions League asiatica contro l’Al-Ain. “So che siete impazienti, lo sono anch’io, e il 21 ottobre tornerò”: ha dettoin un video pubblicato sui social dal suo club. L’ex Barcellone e PSG si ruppe il legamento crociato e il menisco il 17 ottobre di unfa durante la gara di qualificazione per i mondiali 2026 Brasile-Uruguay. Oraè pronto a dare il suo contributo alla squadra, con la quale era riuscito a fare solo cinque presenze prima di infortunarsi. Al, siunSportFace.

