AEW | QT Marshall fa ritorno sugli schermi attraverso lo show della Maple Leaf Pro Wrestling

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo una lunga assenza dalle telecamere, QTfa il suoall’interno di unodiin PPV. Il tutto è avvenuto la scorsa notte quando l’ex AEW ha sconfitto in un one on one l’atleta TNA Bhupinder Gujjar grazie al fondamentale aiutosua manager, Harley Cameron. With a bit of a distraction from @harleycameron, @QThits the Diamond Cutter on @bhupindergujj4r for the win!#MLPWatch Forged In Excellence NOW on @FiteTV: pic.twitter.com/Xsnnv6DjIZ—PRO(@PW) October 19, 2024