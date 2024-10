Spazionapoli.it - ADL sicuro: “Oggi torniamo a sfidare lo strapotere del Nord! Vogliamo lottare fino alla fine”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, soffermandosi su vari argomenti legatisquadra azzurra. Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare, e come al solito l’ha fatto nel suo stile: incisivo, netto, mai banale, sempre pronto a regalare spunti di riflessioni anche se questi prestano il fianco alle polemiche. Il presidente del Napoli ha ammesso chiaramente di avere un debole per Antonio Conte, diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento per il patron azzurro, ed al tempo stesso ha anche spiegato cosa vuole fare da grande il suo Napoli. Si, perchè la squadra azzurra ha cominciato molto bene il campionato, riuscendo a raccogliere un numero di punti considerevole in questa prima parte della stagione.