Adamo Dionisi è morto

Adamo Dionisi, noto attore romano con un passato fra i capì degli ultrà Irriducibili della Lazio, è morto all'età di 59 anni. L'uomo aveva scoperto da recente una malattia che lo ha costretto ad allontanarsi dai set fino al ricovero degli ultimi giorni al Fatebenefratelli di Roma.

“Ecco com’è morto”. Adamo Dionisi - svelate le cause del decesso : fan di Suburra il lacrime - Dionisi lascia due figli, Christian e Alessia, e una comunità di fan profondamente affezionati. Il 20 ottobre 2024, il mondo del cinema italiano ha subito una grave perdita con la morte di Adamo Dionisi, noto per il suo ruolo iconico di Manfredi Anacleti nella serie Suburra. Sembra poi che negli ultimi giorni, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, era stato necessario il ricovero ... (Caffeinamagazine.it)

