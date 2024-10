32 ore settimanali a parità di stipendio, perché la legge potrebbe funzionare (Di domenica 20 ottobre 2024) Ai fini del profitto dell’azienda non è tanto la quantità del lavoro a fare la differenza, ma la qualità. Produttività, performance e lavoro di squadra sono elementi chiave per il successo e – proprio su questi elementi – appare fondata una nuova proposta di legge avente ad oggetto la progressiva riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a settimana, conservando lo stesso stipendio. Di seguito ne parleremo e, in attesa dell’arrivo del testo unico in Aula, cercheremo di capire se la proposta ha davvero le basi per funzionare e applicarsi in modo proficuo alle varie realtà imprenditoriali del nostro paese. Quifinanza.it - 32 ore settimanali a parità di stipendio, perché la legge potrebbe funzionare Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ai fini del profitto dell’azienda non è tanto la quantità del lavoro a fare la differenza, ma la qualità. Produttività, performance e lavoro di squadra sono elementi chiave per il successo e – proprio su questi elementi – appare fondata una nuova proposta diavente ad oggetto la progressiva riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a settimana, conservando lo stesso. Di seguito ne parleremo e, in attesa dell’arrivo del testo unico in Aula, cercheremo di capire se la proposta ha davvero le basi pere applicarsi in modo proficuo alle varie realtà imprenditoriali del nostro paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter al lavoro in vista del Monza. Inzaghi sorride : due elementi non di contorno - Ciò rappresenta una notizia importante per Inzaghi, tenendo conto delle caratteristiche uniche, nella batteria degli esterni dell’Inter, di cui è in possesso il calciatore classe 2000. Il riferimento è alla presenza di calciatori centrali come Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Nicolò Barella, che per motivi diversi sono rimasti ad Appiano con la squadra. (Inter-news.it)