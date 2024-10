Wta 500 Ningbo 2024: Badosa si ritira contro Kasatkina, cosa succede con le scommesse (Di sabato 19 ottobre 2024) Paula Badosa si è ritirata dopo aver perso il primo set contro Daria Kasatkina al torneo Wta 500 di Ningbo 2024, in Cina. La spagnola, dopo aver ceduto nel primo parziale per 6-4 alla russa, ha chiesto un medical timeout e successivamente ha alzato bandiera bianca. Ma cosa succede con le scommesse? E’ presto detto, lo andiamo a riepilogare assieme, ricordando che invece a livello sportivo Dasha avanza così in finale dove domani, pioggia permettendo, sfiderà Andreeva o Muchova. Badosa SI ritira contro Kasatkina: cosa succede CON LE scommesse Per quanto riguarda le scommesse, dato che si è concluso il primo set, la quota su Kasatkina vincente viene pagata regolarmente, come se avesse vinto sul campo. Allo stesso modo, viene data come esito perdente la quota su Badosa vincente. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Paulasi èta dopo aver perso il primo setDariaal torneo Wta 500 di, in Cina. La spagnola, dopo aver ceduto nel primo parziale per 6-4 alla russa, ha chiesto un medical timeout e successivamente ha alzato bandiera bianca. Macon le? E’ presto detto, lo andiamo a riepilogare assieme, ricordando che invece a livello sportivo Dasha avanza così in finale dove domani, pioggia permettendo, sfiderà Andreeva o Muchova.SICON LEPer quanto riguarda le, dato che si è concluso il primo set, la quota suvincente viene pagata regolarmente, come se avesse vinto sul campo. Allo stesso modo, viene data come esito perdente la quota suvincente.

