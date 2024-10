Virus sinciziale, c’è la protezione. Via all’immunizzazione dei bimbi: “Un’arma contro un vero pericolo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Pistoia, 19 ottobre 2024 – Il pericolo è di quelli seri. E a dirlo sono i numeri. Basti pensare che l’anno scorso in Toscana sono stati 800 i bambini ricoverati nei nostri ospedali per aver contratto il Virus respiratorio sinciziale, di cui ben 160 sono finiti in terapia intensiva. Ma da quest’anno, c’è Un’arma a disposizione per i piccolissimi. Si tratta della somministrazione dell’anticorpo monoclonale (mAB) Nirsevimab. La campagna di immunizzazione è già partita negli ambulatori dei pediatri di famiglia. A parlarcene è la dottoressa Patrizia Beacci, dell’ambulatorio Peter Pan di Belvedere. Dottoressa, coma funziona il farmaco e a chi è riservato? “Innanzitutto, il Virus respiratorio sinciziale è la principale causa di infezione delle basse vie respiratorie nel bambino, come la bronchite. Lanazione.it - Virus sinciziale, c’è la protezione. Via all’immunizzazione dei bimbi: “Un’arma contro un vero pericolo” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Pistoia, 19 ottobre 2024 – Ilè di quelli seri. E a dirlo sono i numeri. Basti pensare che l’anno scorso in Toscana sono stati 800 i bambini ricoverati nei nostri ospedali per aver contratto ilrespiratorio, di cui ben 160 sono finiti in terapia intensiva. Ma da quest’anno, c’èa disposizione per i piccolissimi. Si tratta della somministrazione dell’anticorpo monoclonale (mAB) Nirsevimab. La campagna di immunizzazione è già partita negli ambulatori dei pediatri di famiglia. A parlarcene è la dottoressa Patrizia Beacci, dell’ambulatorio Peter Pan di Belvedere. Dottoressa, coma funziona il farmaco e a chi è riservato? “Innanzitutto, ilrespiratorioè la principale causa di infezione delle basse vie respiratorie nel bambino, come la bronchite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virus sinciziale - l’immunizzazione per i neonati è un obbligo? I chiarimenti dell’esperta - Roma, 18 ottobre 2024 - Da novembre per i neonati immunizzazione in tutta Italia contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs), causa di infezioni molto gravi come la bronchiolite. A chi devono rivolgersi i genitori? Se dunque una famiglia decide di immunizzare il bambino, a chi si deve rivolgere? “Al pediatra – risponde l’esperta -. (Quotidiano.net)

Da novembre ai neonati anticorpo contro virus sinciziale : il via libera in conferenza Stato-Regioni - stanziati 50 milioni - . . Immunizzazione in tutta Italia e per tutti i neonati, a partire da novembre, contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS) , causa di infezioni anche gravi come la bronchiolite. La Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato l’intesa che sancisce il via libera alla campagna mirata a proteggere dal virus tutti i piccoli che nasceranno a partire da novembre e quelli nati nei 100 giorni ... (Gazzettadelsud.it)

Sanità - 50 milioni di euro per vaccino contro virus sinciziale ai neonati - Il piano è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha destinato 50 milioni di euro per garantire un accesso equo a tutti i neonati, inclusi i bambini nati da luglio e i più fragili. . A partire da novembre, tutti i neonati in Italia riceveranno un’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) grazie all’anticorpo monoclonale Nirsevimab. (Imolaoggi.it)