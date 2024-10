Turris, 2-0 al Giugliano: secondo derby consecutivo portato a casa (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRete di Pugliese dopo 4 minuti, troppo presto per metterla in cassaforte? Così non è, per la Turris, che vince contro il Giugliano per 1-0. Questa vittoria permette ai Corallini di portare a casa il secondo derby consecutivo, dopo quello contro la Cavese della scorsa settimana. si ringrazia Francesco FalzaranoIl Giugliano di Bertotto ha prodotto tante azioni da gol, ma, già dal primo tempo, le Tigri sono parse stanche ed imprecise. Sarà stata probabilmente colpa del campo pesante, visto che a Torre del Greco ha piovuto per buona parte del match. Anche merito degli uomini di Conte, che sono stati sempre solidi e concentrati di fronte alle offensive degli ospiti. Non sono riusciti a bissare l’ultimo successo contro la Juventus NG. Anteprima24.it - Turris, 2-0 al Giugliano: secondo derby consecutivo portato a casa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRete di Pugliese dopo 4 minuti, troppo presto per metterla in cassaforte? Così non è, per la, che vince contro ilper 1-0. Questa vittoria permette ai Corallini di portare ail, dopo quello contro la Cavese della scorsa settimana. si ringrazia Francesco FalzaranoIldi Bertotto ha prodotto tante azioni da gol, ma, già dal primo tempo, le Tigri sono parse stanche ed imprecise. Sarà stata probabilmente colpa del campo pesante, visto che a Torre del Greco ha piovuto per buona parte del match. Anche merito degli uomini di Conte, che sono stati sempre solidi e concentrati di fronte alle offensive degli ospiti. Non sono riusciti a bissare l’ultimo successo contro la Juventus NG.

Turris-Giugliano 2-0 - decidono Pugliese ed Onofrietti : i corallini vincono un altro derby - De Rosa sbaglia un rigore - Seconda vittoria consecutiva per la Turris che si prende il derby e condanna il Giugliano al terzo stop in campionato. La squadra di Mirko Conte balza a 11 punti in classifica, rallentando di conseguenza la marcia della formazione di Valerio Bertotto che resta a quota 17. La partita si apre con... (Napolitoday.it)

Turris-Giugliano oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - . Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Giugliano, match dello stadio Amerigo Liguori valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. (Sportface.it)

LIVE – Turris-Giugliano - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Turris-Giugliano ore 17. Chi trionferà in questa sfida attesa? Si parte alle ore 17. Allo stadio Amerigo Liguori c’è uno dei tanti derby campani della Lega Pro: in questo caso, troviamo i padroni di casa che arrancano con nove punti in altrettante partite, mentre gli ospiti hanno iniziato benissimo e sono a due punti dalla vetta. (Sportface.it)