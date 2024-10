Tragedia in via Lucera, uomo muore investito da un Fiorino (Di sabato 19 ottobre 2024) È deceduto stamani l'uomo investito ieri da una Fiat Fiorino in via Lucera a Foggia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: l'uomo è stato travolto dal mezzo all'altezza del 'Don Uva'; il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso.Sul posto sono giunti gli Foggiatoday.it - Tragedia in via Lucera, uomo muore investito da un Fiorino Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È deceduto stamani l'ieri da una Fiatin viaa Foggia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: l'è stato travolto dal mezzo all'altezza del 'Don Uva'; il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso.Sul posto sono giunti gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CRONACA Foggia, grave incidente in Via Lucera - Un grave incidente si è verificato questa sera in via Lucera, dove un uomo è stato investito da un veicolo in circostanze ancora da chiarire. Il sinistro ha immediatamente mobilitato i soccorsi: sul p ... (statoquotidiano.it)

Storia di Lucera (Capitolo 15): Lucera sotto i Normanni - Convertitisi al cristianesimo i Normanni cominciarono a praticare i pellegrinaggi in Terra Santa. Quaranta di loro, tornando dalla Palestina su vascelli ... (lucerabynight.it)

Progettazione culturale “Cantiere città”, progetto comune a Latina, Gaeta e… - Nell’ambito dell’iniziativa “Cantiere Città”, L’Aquila, Alba, Agnone, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, avviano un progetto comune per fav ... (latinaquotidiano.it)