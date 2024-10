Sembrava un terremoto Aereo si schianta in un giardino | il botto infernale sveglia un quartiere intero

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un piccolosi èto nel cortile di una casa. Le autorità hanno dichiarato che unCessna 336 si èto domenica notte il pilota è morto nello schianto. Una fotografia condivisa dai vigili del fuoco mostra undistrutto a terra di fronte a un’abitazione. I vigili del fuoco “hanno lavorato con grande rapidità per estrarre i pazienti e trasportarli in ospedale”. Il pilota e il passeggero sono rimasti intrappolati nell’, i vigili del fuoco sono arrivati ??sulla scena dell’incidente per estrarre il corpo del pilota e affidare l’altro passeggero alle cure dei soccorritori. Quando la polizia è intervenuta sulla scena del “piccolo incidente” nel isolato 200 di E. 66th Street di Savannah, in Georgia, il pilota era già deceduto. >> “Oh, zoc**”.