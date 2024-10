Ilgiorno.it - Scuola a pezzi e pioggia in aula a Pavia: gli studenti esasperati scioperano e manifestano sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Finestre che non chiudono bene e lasciano entrare in classe la. Anche per questo, venerdì, giornata di, glidel liceo Taramelli hanno deciso di non entrare in classe. La protesta, che segue quella attuata daglidel liceo artistico Volta, è partita giovedì, quando i rappresentanti d’istituto hanno provato a effettuare un sondaggio per capire se fosse il caso di scioperare per far sentire la propria voce e accendere i riflettori sui numerosi problemi che ha lo stabile di via Mascheroni. “Non entriamo – hanno detto glifermi davanti al portone – perché laè iniziata da un mese e la situazione non è migliorata”.