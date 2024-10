Iltempo.it - Salvini: "Io condannato? Scafisti e trafficanti saprebbero dove arrivare"

(Di sabato 19 ottobre 2024) A un giorno di distanza dalla manifestazione della Lega in suo sostegno nell'ambito del caso Open Arms, Matteoè tornato a parlare della gestione dei flussi migratori e a replicare ai giudici che oggi chiedono una condanna a suo carico. "Risolvere il problema dei migranti è quello che ho fatto. Lo avevo promesso agli italiani: contrastaredi esseri umani, perché, ricordo agli italiani, che ogni viaggio su barchini e barconi costa circa 5mila dollari, e iusano quei soldi per comprare armi e droga", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in un'intervista al Tg1. Il leader del Carroccio ha rivendicato le scelte fatte in passato ed evidenziato che, in caso di condanna, il problema non sarebbe il suo, "ma per l'Italia perché dal giorno dopo".