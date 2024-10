Rottura definitiva tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: il messaggio “criptico” – VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) "La storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è finita. Scopri il messaggio criptico che l'ex vincitrice del Grande Fratello ha lanciato su TikTok. L'articolo Rottura definitiva tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: il messaggio “criptico” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Rottura definitiva tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: il messaggio “criptico” – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) "La storia d’amore traè finita. Scopri ilche l'ex vincitrice del Grande Fratello ha lanciato su TikTok. L'articolotra: il” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perla Vatiero ha un messaggio chiaro per Mirko Brunetti - Io e lui abbiamo scelto di interrompere la nostra relazione, ognuno seguirà il suo cammino. La regina del ‘vuoi o non vuoi’ poche ore fa ha caricato sul suo profilo Tik Tok un filmato in cui canta e balla sulle note della nuova hit di Angelina e Olly. Oggi però Perla Vatiero ha pubblicato un video che pare un messaggio riferito al suo storico ex fidanzato. (Biccy.it)

Perla Vatiero sembra lanciare una frecciata a Beatrice Luzzi - Perla Vatiero sembra lanciare una frecciata a Beatrice Luzzi: ecco il gesto social che non è sfuggito al web L'articolo Perla Vatiero sembra lanciare una frecciata a Beatrice Luzzi proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Perla Vatiero : «Vi racconto il sodalizio con SHEIN. Ecco a cosa si ispira la mia collezione» - I colori che ho scelto sono quelli più in hype per questo autunno/ inverno; il bordeaux, il beije e l’immancabile total black. Una donna a cui non piace identificarsi con un solo stile, perché consapevole delle mille sfaccettature che ha e quindi desiderosa di sperimentare abbinamenti e look particolari. (361magazine.com)