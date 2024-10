Race – Il colore della vittoria | la vera storia dietro il film

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Il: lailCi sono eventiche sembrano nati per essere raccontati al cinema. Uno di questi è certamente quello riguardante il velocista Jesse Owens e la sua grandealle Olimpiadi di Berlino del 1936, in pieno regime nazista. Il– Il(qui la recensione), diretto da Stephen Hopkins, porta sul grande schermo proprio questo epico racconto, ricordando una volta di più il valore delle azioni di Owens e il loro grande significato in quel preciso contesto storico. Per riuscire in ciò, si avvale di un cast di noti attori, i quali vanno a ricoprire quelli che sono i ruoli principali del. Arrivato in sala nel 2016, ilera in sviluppo già dal 2014. Questo si sarebbe basato sulla vita dell’atleta fino alla sua storicaai giochi olimpici.