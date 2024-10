Quirinale: Figliuolo tra Cavalieri al Merito nominati da Mattarella e Meloni (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024 i decreti di nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno attribuito il titolo di Cavaliere di Gran Croce, la massima onorificenza dello Stato, per le loro elevate qualitĂ personali e professionali, a Rosa Castaldo, Maria Franca Fissolo, Federico Silvio Toniato, Paolo Crisafi, Francesco Paolo Figliuolo, Emanuele Bettini, Silvio Salini e Vilberto Stocchi. Tra le donne che possono fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento spiccano la Professoressa Rosa Castaldo e Maria Franca Fissolo, imprenditrice e presidente della Ferrero International. Liberoquotidiano.it - Quirinale: Figliuolo tra Cavalieri al Merito nominati da Mattarella e Meloni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024 i decreti di nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine aldella Repubblica Italiana. La presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente della Repubblica Sergiohanno attribuito il titolo di Cavaliere di Gran Croce, la massima onorificenza dello Stato, per le loro elevate qualitĂ personali e professionali, a Rosa Castaldo, Maria Franca Fissolo, Federico Silvio Toniato, Paolo Crisafi, Francesco Paolo, Emanuele Bettini, Silvio Salini e Vilberto Stocchi. Tra le donne che possono fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento spiccano la Professoressa Rosa Castaldo e Maria Franca Fissolo, imprenditrice e presidente della Ferrero International.

