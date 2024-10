Premier League, i risultati dell’8ª puntata: poker Tottenham al derby; Arsenal ko con il Bournemouth (Di sabato 19 ottobre 2024) I risultati dell’8ª giornata di Premier League: tonfo dell’Arsenal in casa del Bournemouth, mentre il Tottenham vince il derby con il West Ham i primi risultati dell’8ª giornata di Premier League hanno visto soprattutto la vittoria del Tottenham contro il West Ham in uno dei derby della capitale inglese: poker per i ragazzi di Postecoglou Calcionews24.com - Premier League, i risultati dell’8ª puntata: poker Tottenham al derby; Arsenal ko con il Bournemouth Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Igiornata di: tonfo dell’in casa del, mentre ilvince ilcon il West Ham i primigiornata dihanno visto soprattutto la vittoria delcontro il West Ham in uno deidella capitale inglese:per i ragazzi di Postecoglou

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Bournemouth-Arsenal 2-0 - Premier League 2024/25 (VIDEO) - Sconfitta a sorpresa per i Gunners, che cadono al Vitality Stadium sotto i colpi delle Cherries: a decidere l’incontro sono le reti di Ryan Christie e il rigore di Justin Kluivert, autore anche dell’assist per il primo gol. The post Highlights Bournemouth-Arsenal 2-0, Premier League 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Southampton - l’incubo continua : 21 partite consecutive senza vittorie in Premier League - In ogni caso il record assoluto rimane per il momento del Derby County, che nella stagione 2007/2008 collezionò ben 32 partite consecutive senza vittorie. Da un punto di vista statistico, questa è la ventunesima partita consecutiva senza vittoria in Premier League del club. . Record negativo per il Southampton, che è uscito sconfitto per 3-2 dal match contro il Leicester nell’ottava giornata ... (Sportface.it)

Premier League 2024/2025 : il Manchester United vince in rimonta - colpaccio Brighton - The post Premier League 2024/2025: il Manchester United vince in rimonta, colpaccio Brighton appeared first on SportFace. Crollo casalingo del Southampton, rimontato da 2-0 a 2-3 dal Leicester, trascinato dal solito Vardy. . Infine, dopo quattro sconfitte consecutive, è arrivato il quarto risultato utile per l’Everton, capace di sconfiggere per 2-0 l’Ipswich: gol di Ndiaye e Keane. (Sportface.it)