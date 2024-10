Perde i sensi e travolge le auto in sosta, choc in via Mamiani. Mezzi distrutti | VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via Mamiani dove un dipendente di AnconAmbiente ha accusato un malore ed ha travolto alcuni veicoli in sosta. A registrare le immagini un residente che ha assistito all'intera scena. Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine. L'uomo è Anconatoday.it - Perde i sensi e travolge le auto in sosta, choc in via Mamiani. Mezzi distrutti | VIDEO Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA - Incidente stradale questa mattina in viadove un dipendente di AnconAmbiente ha accusato un malore ed ha travolto alcuni veicoli in. A registrare le immagini un residente che ha assistito all'intera scena. Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine. L'uomo è

