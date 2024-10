Sport.quotidiano.net - "Orgogliosi del vivaio». Albinea si gode la A2: "Giochiamo con ragazzi cresciuti al Circolo»

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Questa squadra è praticamente nata ad, abbiamo ildi livello più alto del campionato di A2. Alsi lavora sodo, si cerca di farlo bene e si ambisce per il futuro a prospettive importanti". Fabio Rossi ha una storia importante nello sport reggiano e da inizio anno è il direttore delTennis di, che ieri ha presentato la sua squadra per il campionato nazionale di A2. Gli atleti sono Bocchi Lorenzo (’97), Iemmi Leonardo e Bocci Flavio (2005), Carli Cristian (’96), Iotti Tommaso (2004), Grasso Luca (2006) e Motti Alessandro (’79), allenati da Marcello Bacchini e Matteo Bononi. La stagione si è già aperta, con la vittoria alla prima giornata in casa dell’ADS Poseidon Torre del Greco. Domani il terzo turno (ha riposato nel secondo) vedràospitare il Piazzano Ebano di Novara.