Ogni buca una toppa. Ancora strade da rifare. Le piogge aggravano il rischio sicurezza (Di sabato 19 ottobre 2024) AREZZO Nuove piogge e nuovi danni alle strade cittadine, che continuano a soffrire la mancanza di manutenzione e il maltempo stagionale. Vorrà dire anche nuove toppe? In molte strade della città è evidente come negli anni si siano accumulati interventi temporanei che tali sono rimasti: chiazze di asfalto di vario colore che tappezzano vie anche molto centrali e percorse, dal centro storico alle zone limitrofe. Siamo passati da via Ristoro, la parallela di via Giotto che tra avvallamenti dell’asfalto e vere e proprie buche versa in uno stato pericoloso per gli automobilisti ma anche e soprattutto per motociclisti e ciclisti. Se le ciclovie iniziano ad essere una realtà nuova e positiva per i cittadini amanti delle due ruote, i tratti urbani ordinari sono invece un vero pericolo per chi, dalle bici ai motorini e monopattini elettrici rischia quotidianamente incidenti e cadute. Lanazione.it - Ogni buca una toppa. Ancora strade da rifare. Le piogge aggravano il rischio sicurezza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AREZZO Nuovee nuovi danni allecittadine, che continuano a soffrire la mancanza di manutenzione e il maltempo stagionale. Vorrà dire anche nuove toppe? In moltedella città è evidente come negli anni si siano accumulati interventi temporanei che tali sono rimasti: chiazze di asfalto di vario colore che tappezzano vie anche molto centrali e percorse, dal centro storico alle zone limitrofe. Siamo passati da via Ristoro, la parallela di via Giotto che tra avvallamenti dell’asfalto e vere e proprie buche versa in uno stato pericoloso per gli automobilisti ma anche e soprattutto per motociclisti e ciclisti. Se le ciclovie iniziano ad essere una realtà nuova e positiva per i cittadini amanti delle due ruote, i tratti urbani ordinari sono invece un vero pericolo per chi, dalle bici ai motorini e monopattini elettrici rischia quotidianamente incidenti e cadute.

