Nuove residenze a Crespi d’Adda Il rilancio dell’ex villaggio operaio

CAPRIATE SAN GERVASIO (Bergamo) Un primo passo storico verso la seconda vita dell'ex villaggio operaio di Crespi d'Adda, uno dei villaggi industriali meglio conservati in Europa e Patrimonio Unesco. In attesa dall'ampio progetto di riqualificazione dell'ex cotonificio presentato dalla Holding Odissea dell'imprenditore bergamasco Antonio Percassi, che ospiterà vari tipi di attività - museali, ricettive, terziarie, ricreative e produttive - e che partirà a breve con un intervento viabilistico (la creazione di una rotatoria che porterà all'ex villaggio operaio), Crespi d'Adda si appresta a compiere una svolta importante verso la sua riqualificazione. E si tratta di evento degno di nota.

