Motomondiale: Gp Australia. Bastianini "Condizioni pista difficili" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Felice per il podio, vedremo se riuscirò a migliorare ancora per la gara di domani" PHILLIP ISLAND (Australia) - "Non abbiamo trovato le migliori Condizioni della pista in questa Sprint, ma sono molto felice per questo podio. La moto andava meglio rispetto a ieri e me ne sono accorto sin dal giro d Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. Bastianini "Condizioni pista difficili" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Felice per il podio, vedremo se riuscirò a migliorare ancora per la gara di domani" PHILLIP ISLAND () - "Non abbiamo trovato le miglioridellain questa Sprint, ma sono molto felice per questo podio. La moto andava meglio rispetto a ieri e me ne sono accorto sin dal giro d

