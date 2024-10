Gaeta.it - Morgan esprime il suo orgoglio per la figlia Anna Lou Castoldi nel noto talent show Ballando con le stelle

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un recente intervento esclusivo,ha aperto il suo cuore riguardo alla partecipazione dellaLoualcon le. La sua intervista, rilasciata a Fanpage, ha messo in luce non solo il legame profondo tra padre e, ma anche il rispetto che il musicista nutre per la sua ex compagna Asia Argento. Di seguito, le sue dichiarazioni rivelatrici.parla della partecipazione dellacon leartista e musicista, ha rivelato la sua gioia per il cammino artistico diLou, ora concorrente dicon le2024. Senza filtri, ha condiviso la sua sorpresa positiva per ilo della giovane, applaudendo il suo percorso all’interno del programma. “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo miaLou“, ha affermato.