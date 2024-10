Milan-Napoli, trasferta azzurra a rischio: si attende la decisione (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan e Napoli si sfideranno il prossimo 29 ottobre ma la trasferta a San Siro sarebbe attualmente a rischio. Il Napoli di Antonio Conte sfiderà L'articolo Milan-Napoli, trasferta azzurra a rischio: si attende la decisione proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Milan-Napoli, trasferta azzurra a rischio: si attende la decisione Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024)si sfideranno il prossimo 29 ottobre ma laa San Siro sarebbe attualmente a. Ildi Antonio Conte sfiderà L'articolo: silaproviene da ForzAzzurri.net.

Empoli-Napoli non è una partita a rischio - trasferta consentita ai tifosi residenti a Napoli - In caso di disordini, l’Osservatorio potrebbe adottare severe restrizioni per le trasferte a San Siro. L’evento non è stato inserito tra quelli a rischio, appunto. Erano noti, infatti, date e orari sino all’11esima giornata, in cui il Napoli affronterà l’Atalanta domenica 3 novembre ore 12:30. Di seguito, i match in cui gli azzurri saranno impegnati fino a fine dicembre: Inter-Napoli, domenica ... (Ilnapolista.it)

Empoli-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : la decisione - In altre parole, centinaia di sostenitori azzurri si sono ritrovati improvvisamente senza un biglietto valido per la partita. Chiaramente, gli acquirenti dei ticket sono stati rimborsati, ma la tardività della presa di posizione del Viminale ha fatto storcere il naso a qualcuno. . I tifosi del Napoli potranno recarsi al Castellani senza alcun tipo di restrizione. (Spazionapoli.it)

Il Como regalerà una birra a tutti i tifosi del Napoli in trasferta : il motivo dell’iniziativa - A febbraio il Napoli giocherà in casa del Como e a tutti i tifosi partenopei sarà garantita una birra in omaggio: la curiosa promessa fatta società dopo la partita del Maradona.Continua a leggere . (Fanpage.it)