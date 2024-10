Migranti, due ipotesi in campo per superare stallo Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) Meloni ha annunciato un Consiglio dei ministri per lunedì per trovare una "soluzione" dopo il rientro dei Migranti disposto dal tribunale Dopo l'altolà dei giudici di Roma, con la decisione di far tornare in Italia i Migranti appena trasferiti, sono due le ipotesi in campo per superare lo stallo in cui rischia di finire il Sbircialanotizia.it - Migranti, due ipotesi in campo per superare stallo Albania Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Meloni ha annunciato un Consiglio dei ministri per lunedì per trovare una "soluzione" dopo il rientro deidisposto dal tribunale Dopo l'altolà dei giudici di Roma, con la decisione di far tornare in Italia iappena trasferiti, sono due leinperloin cui rischia di finire il

Meloni annuncia un Consiglio dei ministri per affrontare il rientro dei migranti dopo la sentenza - Attraverso una ristrutturazione normativa, l’esecutivo punta a stabilire dei criteri oggettivi per la classificazione dei paesi e, di conseguenza, facilitare il processo di identificazione delle persone che devono essere rimpatriate. Proprio mentre si trova in Libano, Meloni ha convocato un Consiglio dei ministri per lunedì, con l’intento di affrontare questa problematica soggetta a criticità e ... (Gaeta.it)

**Migranti : legali richiedente asilo - dopo non convalida dovere autorità riportarli in Italia** - In forza del Protocollo, in caso di non convalida del trattenimento e di mancanza del titolo di permanenza nelle strutture albanesi, come nel presente caso, lo status libertatis - spiegano - può essere riacquisito soltanto per il tramite delle Autorità italiane e fuori del territorio dello Stato albanese, delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il ... (Liberoquotidiano.it)

